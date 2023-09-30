وزيرة التعاون الدولي: 75% من مستفيدي تكافل وكرامة سيدات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تنسق تقارير تحليلة للاقتصاد المصري من خلال دراسات مختلفة، وتكون من مدخلات تغير بعض السياسات والوقوف على كثير من الإصلاحات المطلوبة في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك استراتيجيات تم تنفيذها من خلال شراكات دولية.

وأوضحت المشاط خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن هناك محاور رئيسية في تفنيذ الاستراتجيات الوطنية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية والحوكمة للاقتصاد، بالإضافة لبرنامج تكافل وكرامة بالشراكة مع البنك الدولي بعدد 20 مليون مواطن مستفيد منهم 75% سيدات وبرنامج التغذية المدرسية.