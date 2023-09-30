برلماني: «حكاية وطن» كشف تفاصيل الإنجازات في مصر بالأرقام

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف تفاصيل الإنجازات التي تمت في مصر على أرض الواقع بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر كشف حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات بجميع المحافظات والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإحصائيات والأرقام التي تظهر حجم الأعمال وجدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030.

عابد: المؤتمر كشف منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المؤتمر لم يكشف الإنجازات فقط وإنما كشف منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستثمار والاقتصاد والطاقة، علاوة على مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاجات الدولية والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

برلماني: المؤتمر خارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت رئيس نقل النواب إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجازا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة خاصة في حجم المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي في مختلف الملفات ما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتِ على حساب ملف بعينه، والعمل يسير في كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا في حد ذاته.