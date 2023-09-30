وزيرة التعاون الدولي: نعمل على مشروع تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نعمل على مشروع تنظيم الأسرة بجانب عدد من المشروعات لمواجهة الزيادة السكنية، وهي جزء من خطة الدولة التنموية التي تنفذ بالشراكة مع مؤسسات دولية؛ منها الوكالة الأمريكية للتنمية وأيضا صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

المشروعات تنفذ على أرض الواقع

وأوضحت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «أيضا يوجد الكثير من هذه المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع من خلال المجتمع المدني لأن الاستراتيجية الوطنية التي لم ينفذها الحكومة فقط بل ينفذها القطاع الخاص أيضا من بينها القطاع الصحة والتعليم والمرأة والتضامن والأمن الغذائي التي يوجد فيه مشروع استصلاح 400 ألف فدان، ومشروع الأرض المستدامة للزراعة في صعيد مصر مع صندوق الأمم المتحدة للزراعة، وأيضا هناك مشروعات عديدة».