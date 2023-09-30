وزير التجارة: حجم الناتج الصناعي وصل إلى 1.252 تريليون جنيه

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات الصناعة في 2014 كانت 21.95 مليار دولار صادرات، واليوم 35.8 مليار دولار، والمكون الصناعي خلال الصادرات في 2014 كان 12.2% واليوم وصل إلى 22.2%، وحجم الناتج الصناعي الإجمالي في 2014 كان 357 مليار جنيه، واليوم 1.252 تريليون جنيه، والنمو في قطاع الصناعات التحويلية كان 4.7% واليوم أصبح 9.75 %.

مطالب المستثمرين والصناع

وأوضح «سمير» خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن من أهم مطالب المستثمرين والصناع في 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص، واليوم هناك لجنة مشتركة تجمع جميع جهات التسجيل والتخصيص للتراخيص الصناعية، ووفي 2014 كان لدينا 121 منطقة صناعية واليوم لدينا 147 منطقة صناعية.