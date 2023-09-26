وزير التجارة: توفير حزمة حوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة، إذ تناول اللقاء، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف، لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، الذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأوضح «سمير» أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.

الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر

ولفت الوزير إلى أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.