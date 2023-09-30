حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان

شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان، بهدف ضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والقبض على المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشملت الحملات عددًا من دوائر الشرطة ومراكزها، وحققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم ضبط 9 قضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة.

ضبط كميات من مخدر الحشيش وأشخاص لديهم سوابق جنائية

وضبطت القوات كميات من المخدرات، بما في ذلك 17 كيلو جرام من الحشيش و15 كيلو جرام من البانجو وكمية من الهيروين وأقراص مخدرة. تم القبض على 10 متهمين في هذه القضايا، ومن بينهم 7 أشخاص لديهم سوابق جنائية.

قطاع الأمن يضبط قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في أسوان

كما تم ضبط 2 قضية تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وتم ضبط فردين محليين وعدد من الطلقات النارية بحوزتهما. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 1273 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفين، وما زالت الحملات الأمنية جارية لمواصلة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.