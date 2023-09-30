«كان محتاج نقل دم وأمر الأطباء بحجزه».. صراع مع المرض انتهى برحيل الفنان محمد فريد

منذ عدة أيام تعرض الفنان محمد فريد لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه لم يستطع تحمل الألم، ليلقى ربه اليوم السبت، وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ولم تحدد بعد موعد ومكان صلاة الجنازة حتى الآن.

تعرض الفنان محمد فريد، لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى إحدى المستشفيات، وبعد خضوعه للتحاليل والأشعة، تبين معاناته من نقص حاد في الهيموجلوبين، وكانت حالته سيئة جدًا، لذا أمر الأطباء بحجزه في المستشفى، لتلقي العلاج المناسب.

حالة الفنان محمد فريد الصحية

وأوضحت ناهد ابنة الفنان الراحل، في حديثها لـ«الوطن»، أن والدها نقل منذ فترة إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نتيجة نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتوقف خروج الفنان محمد فريد من المستشفى، على مدى استيعاب جسده للعلاج، الذي سيؤدي إلى تحسن حالته الصحية.

لحظات صعبة للفنان محمد فريد

عاش الفنان الراحل محمد فريد لحظات صعبة في المستشفى، إذ لم تكن الوعكة بسيطة، حتى أن الفريق الطبي المشرف على علاجه، وجه بضرورة نقل دم بشكل سريع، بسبب نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وفقًا لما أوضحته ابنته بتصريحاتها لـ«الوطن»: «والدي كان تعبان جدًا، والمفروض إنه يعمل تحاليل، عشان نشوف حالته الصحية بتتحسن ولا زي ما هي، والمفروض الدكاترة هيقولوا لنا بعدها إذا كان هيكمل العلاج في المستشفى، ولا ممكن يرجع البيت ونكمل العلاج».

دخول الفنان محمد فريد المجال الفني

يعد الفنان محمد فريد، من الممثلين الذين كانوا لهم بصمة، في بعض الأفلام، وقد ظهرت موهبة الفنان الراحل محمد فريد، عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية، في إحدى المدارس بني سويف الثانوية، حيث قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962.

أدوار الفنان محمد فريد

بعد انتهاء الفنان محمد فريد من الدراسة بالمعهد العالي، بدأ العمل في المجال الفني، لتتوزع أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إذ بدأ في تقديم أدواره بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

أعمال الفنان محمد فريد

شارك الفنان محمد فريد، في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، منها: «ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، مسرحية راقصة قطاع عام، انتهى الدرس الغبي، وقال البحر، عصر الحب، أهلا بالسكان، الشهد والدموع، غوايش، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وإنت وبابا في المشمش، السبنسة، السقا مات، حب في الزنزانة، احترس من الخط، الدرجة الثالثة، المغتصبون، الشيطانة التي أحبتني، مجانين على الطريق، زيارة السيد الرئيس».