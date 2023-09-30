موعد ومكان جنازة الفنان محمد فريد

رحل منذ قليل عن عالمنا، الفنان الكبير محمد فريد، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، ما أدى إلى احتجازه بأحد المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد ومكان جنازة محمد فريد

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسرة الفنان الراحل محمد فريد، قررت إقامة صلاة الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

أبرز أعمال الفنان محمد فريد

بدأ الفنان محمد فريد، مشواره الفني في فترة السبعينيات من القرن الماضي، واتسم بتقديم الأدوار الكوميدية، ومن أشهر الأعمال المسرحية التي شارك بها «راقصة قطاع عام، انتهى الدرس يا غبي».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها «ليالي الحلمية، وقال البحر، عصر الحب، أهلا بالسكان، الشهد والدموع، غوايش، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وإنت وبابا في المشمش، السبنسة».

ومن الأعمال السينمائية «السقا مات، حب في الزنزانة، احترس من الخط، الدرجة الثالثة، المغتصبون، الشيطانة التي أحبتني، مجانين على الطريق، زيارة السيد الرئيس».