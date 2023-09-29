معلومات عن مرض الفنان محمد فريد.. ابنته تطلب الدعاء

أعمال مختلفة شارك فيها الفنان محمد فريد، منها دوره في مسلسل «ليالي الحلمية»، وبسببها كان له رصيدًا كبيرًا في قلوب الجماهير، وفي الساعات الأخيرة، تعرض لوعكة صحية، إذ طلبت ابنته ناهد فريد، خلال تصريحات لـ«الوطن»، الدعاء لوالدها، بسبب إصابته بنقص حاد في الهيموجلوبين بالدم، لذ نقدم معلومات عن مرض الفنان محمد فريد، ونصائح لعلاجه.

معلومات عن مرض الفنان محمد فريد

بعد إصابته بنقص هيموجلوبين الدم الذي نُقل على أثره إلى أحد المستشفيات الكبرى، بمدينة السادس من أكتوبر، نستعرض معلومات عن مرض الفنان محمد فريد، لاسيما أعراض وأسباب نقص هيموجلوبين الدم، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض مرض محمد فريد:

- الإرهاق الشديد.

- الضعف.

- شحوب الجلد.

- ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النفَس.

- الصُّداع، أو الدوار، أو الدوخة.

- برودة اليدين والقدمين.

- التهاب أو ألم في اللسان.

- هشاشة الأظافر.

- اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا.

- ضعف الشهية، خصوصًا في الرُّضَّع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

أسباب نقص هيموجلوبين الدم

بحسب موقع «مايو كلينك» يرتبط انخفاض الهيموجلوبين في الدم، وهو مرض الفنان محمد فريد، بحالة مرضية تؤدي إِلى تضاؤل كبير في خلايا الدم الحمراء في الجسم، وتعود الأسباب إلى:

- فقر الدم.

- السرطان.

- بعض الأدوية، مثل مضادات الفيروسات المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشري وأدوية المعالجة الكيميائية للسرطان والحالات الأخرى.

- مرض الكُلَى المزمن.

- تليف الكبد.

- قصور الغدة الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية).

- فقر الدم بسبب نقص الحديد.

- التسمم بالرصاص.

علاج نقص هيموجلوبين الدم بالتغذية

بعد معرفة بعض المعلومات عن مرض الفنان محمد فريد، قدمت الدكتورة هاجر عبد الدايم، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة، وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، خلال حديثها لـ«الوطن»، نظاما غذائيا صحيا للوقاية من فقر الدم ولعلاجه أيضًا.

- تناول الكبدة والبقول مثل العدس والفول من الأطعمة التي تعالج نقص هيموجلوبين الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد، مع ضرورة عصر الليمون عليها، لاحتوائه على فيتامين c، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

- اللحوم الحمراء لاحتوائها على فيتامين «B12».

- العسل الأسود من الأطعمة التي تساعد على علاج نقص هيموجلوبين الدم، من خلال تناول ملعقة عسل أسود كبيرة يوميًا، حتى يمد الجسم بكمية الحديد المفترض وجودها بالجسم، للوقاية من فقر الدم.

- التمر، إذ يفضل تناول 7 تمرات يوميًا.

- البنجر من أفضل الأطعمة الواقية من فقر الدم، إذ يعمل على تنشيط خلايا الدم الحمراء.