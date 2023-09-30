توافد قيادات وأعضاء «الأحرار الاشتراكيين» لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي

توافد قيادات وأعضاء حزب الأحرار الاشتراكيين على مكاتب الشهر العقاري، في كل محافظات الجمهورية لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها منذ 9 سنوات.

حزب الأحرار الاشتراكيين يؤيد الرئيس السيسي

من جانبه، أكد المحاسب عصام حسن، أمين عام تنمية الموارد بالحزب، أنه على مدار الساعة حشد ما يقرب من ألف عضو أمام مكتب شهر عقاري النزهة لعمل توكيلات تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

كما أكد الكابتن أشرف عبد العزيز السبكي أحد قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين أثناء عمل توكيل للرئيس السيسي اليوم، أن دعم وتأييد انتخاب الرئيس السيسي واجب وطني على كل مواطن يحب بلده ويحلم بالوصول إلى الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن قيادات وأعضاء الحزب يكثفون جهودهم على مستوى الجمهورية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

أشار طارق درويش إلى أن هناك حملات انتخابية في جميع المحافظات وحشود غفيرة من أعضاء الحزب على المستوى الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.