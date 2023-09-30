أوبريت «لسه الأغاني ممكنة» يفتتح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تحت شعار «السينما ترقص وتغني»، مساء غد الأحد، وستقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجاري وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

يقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت «لسه الأغاني ممكنة»، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية على الفيلم القصير «فاطيما» ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة كما يكرم المهرجان مجموعة من النجوم وهم: حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية

وتضم لجان التحكيم كل من الفنان جمال سليمان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية وعضوية كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.