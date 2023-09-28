قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، دورته الـ39 يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر، وتستمر حتى 5 أكتوبر، وذلك بمكتبة الإسكندرية، وتقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل

وأعلن المهرجان القائمة الكاملة لمسابقة الفيلم الطويل، والتي جاءت في مقدمتها فيلم «5 هكتارات»، إخراج اميلي ديليوزي، من دولة فرنسا، والتي تدور أحداثه حول ما الذي يدفع رجلا لديه كل شيء للمخاطرة بكل شيء؟ الشغف ؟ الحب ؟ أم ماذا؟.

وفيلم «طعام فضائي»، من إخراج جورجيو كوجنو، وتدور أحداثه حول محاولة الأربعينى البرتو تقسيم وقته ما بين صحبته القديمة وعمله ومحاولة السيطرة على صخب وايقاع منزله الجديد، وفيلم «ع مفرق طريق»، للمخرج لارا سابا، وتدور أحداثه حول هادي ممثل شاب مشهور يمرّ بأزمة و محبط من المستوى المتدني للفن وأثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية، تصله فرصة العمر.

بينما تضم مسابقة الفيلم الطويل كلا من أفلام «الحجرالأسود» للمخرج سبيروس جاكوفيديس، و«إليريكوم» للمخرج سيمون بوجوجيفيتش نارات، و«إيمان» من إخراج كيرياكوس توفاريدس - كورينا أفراميدو، و«ماتريا» للمخرج الفارو جاجو، و«أغنية» من إخراج عايدة بيجيتش، و«بيني» للمخرج سلوبودان ماكسيموفيت، و«سلم وسعى» للمخرج المغربي مولاى الطيب بوحنانة.

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، برئاسة جمال سليمان، وعضوية كل من عبد الرحيم كمال، فلونيا كوديللى، خوانما باجو أولوا، مياليس جكتسوج.