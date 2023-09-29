فيلم «فاطيما» يفتتح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة فيلم «فاطيما» من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، لافتتاح الدورة الـ39 المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

فاطيما يعرض في مهرجان الإسكندرية

الفيلم يحكي صراع «فاطيما» لإثبات موهبتها في كرة القدم أمام الأولاد وصراعها مع والدها لتغير فكره نحو ختان الإناث، وهو من سيناريو وإخراج أحمد عادل.

كما شارك في العمل مدير التصوير محمود فوزي، مونتاج وتصحيح ألوان محمود مهدي، مكساج أحمد يسري، ومهندس الصوت خالد الزهري.

جدير بالذكر أن مخرج الفيلم أحمد عادل حاصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما، وأخرج العديد من الأعمال التي شاركت في مهرجانات عربية ودولية.

المهرجان حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.