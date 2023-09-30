رئيس النواب الأمريكي: التصويت على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة 45 يوماً

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن المجلس سيصوت على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا آخرين، لتجنب الإغلاق الحكومي، في حالة عدم التصويت على ميزانية الهيئات الفيدرالية قبل غد الأحد الأول من أكتوبر 2023.

رئيس مجلس النواب يحمل الديمقراطيين المسؤولية

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال كلمة له عن أداء الحكومة، أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية» منذ قليل قائلاً: «إذا حصل الإغلاق الحكومي سيتحمل الديمقراطيون المسؤولية عنه».