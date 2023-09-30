أهمية إخلاص النية لله وآثارها في قبول الأعمال.. عالم أزهري يوضح

أكد الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، أن النية محلها القلب ولابد من أي يشخص ينوي النية، عليها أن يحتسبها لأن نية المرء خير من عمله، مضيفًا أن الإنسان إذا نوى عمله أخذ ما نواه أما إذا عمل عملا غافلا عن النية فإن كان هذا العمل واجب فلابد أن يقتدي عدم وقوعه في العقوبة لكن لا يقتدي أخذ الثواب الكامل عليه.

هناك بعض الأعمال يجب فيها النية مثل الصلاة في تكبيرة الإحرام

وتابع «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «أن هناك بعض الأعمال يجب فيها النية مثل الصلاة في تكبيرة الإحرام، وليست كل الأعمال ممكن تقبل وهي بنية غافلة مثل الإنفاق على أولادك».

النية هي القصد والعزم المصادق للفعل

ولفت إلى أن النية هي القصد والعزم المصادق للفعل وبها تتميز العادة عن العبادة.