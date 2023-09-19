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أمين الفتوى يوضح شروط الصلاة.. أهمها وجود النية

كتب:

مريم جاد
09:04 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط الصلاة والفرق بينهم.

شروط الصلاة والفرق بينهم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «إن شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين وهما؛  شروط وجوب وشروط صحة»، موضحًا شرط الوجوب في الإسلام، حيث تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع «كالحيض والنفاس بالنسبة للأنثى».

شروط صحة الصلاة

وتابع أمين الفتوى: «أما عن شروط الصحة فهي: دخول الوقت، الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم، الطهارة عن الخبث ويشترط ذلك للثوب والبدن والبقعة التي يصلى فيها، ستر العورة، استقبال القبل وأخرهم النية: هي شرط من شروط صحة الصلاة».  

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