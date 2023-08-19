عالم أزهري لقناة الناس: النية شرط الحصول على ثواب الفريضة الضائعة بعذر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ من معاني التيسير على الأمة ومن رحمة الله بعباده، كتابة الثواب والأجر كاملاً للعبد الذي منعه عذر عن أداء الفريضة، طالما كانت لدية النية لتأديها ومنعه مرض أو سفر أو غيرها.

جبر: العبد يُكتب له أجر عمله حال عافيته كاملاً

وأضاف «جبر» خلال تقديم برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العبد يُكتب له أجر عمله حال عافيته كاملً،ا استنادًا إلى حديث لرسول الله – صلى الله عليه وسلم، قائلًا: «اعتياد العبد أداء صلاة الفرض في الجامع فإذا مرض أو منعه أي مانع يكتب له أجر الصلاة جماعة في المسجد كاملاً، ولو صلاة شهر والعبد أقعده المرض فصلى في سريره وكأنه يصلي في المسجد جماعة».

طالما حبسك العذر

وتابع جبر: «طالما حبسك العذر يعاملك الله – عز وجل بنيتك، مثل أن تنوي صوم رمضان ولأجل سفر طاريء أو ضعف بجسمك تُفطر، أو امرأة حامل ووضعت حملها بإذن الله في شهر رمضان ونفاسها في الشهر الكريم فيكتب لها الله أجرها بنيتها صوم شهر رمضان كاملًا وعليها القضاء ولكن بثواب الأداء».