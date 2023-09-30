وزير الشباب الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مهرجان الهجن في العريش 

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مهرجان سباق الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17غرب مدينة العريش، الذي يقام في إطار احتفال المحافظة بذكري انتصار السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن هذا السباق هو الثالث بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء، حيث نظمت المحافظة مهرجانًا للهجن في أكتوبر من العام الماضي وفي شهر أبريل الماضي بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش

وأضاف المحافظ أن سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش، لافتا إلى أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض للفن التشكيلي.

أشار المحافظ إلى أن نادى الهجن الرياضي المصري هو أول نادى لسباقات الهجن في مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلى كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين.

أعلن المحافظ عن مشاركة 900 جملًا من مختلف الأعمار من مختلف المحافظات المصرية في السباق، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيارات حديثة كجوائز للفائزين من رعاة السباق.

رياضة الهجن موروث شعبي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء،

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن رياضة الهجن موروث شعبي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مؤكدا تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى.

وأشار إلى تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومضمار نادى الهجن في شمال سيناء، ليكون أفضل خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس.

أوضح عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن التي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة في إقامة العديد من سباقات الهجن بمختلف المحافظات.