رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء لجميع الطلاب «صناعي/ تجاري/ فندقي/ زراعي»، عقب إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية أمس، وسوف يعمم أعلان النتيجة لجميع الطلاب بجميع مديريات التربية والتعليم التابعة لها والمدارس من خلال الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، فيمكن الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة شمال سيناء باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي / زراعي / صناعي / تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الفني، لجميع المراحل في الدبلومات الفنية، سواء تعليم تجاري أو صناعي أو فندقي أو زراعي.

وتتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بشمال سيناء

وأجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بقيادة حمزة رضوان وكيل الوزارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «صناعي -تجاري -زراعي – فندقي» الدور الأول، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هو3871 طالب وطالبة موزعين على 23 لجنة امتحانية، وبدأت الامتحانات التحريرية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، واستمرت حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وأكد المهندس ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، في بيان صحفي، بأنه يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 3871 طالب وطالبة مقسمة كالآتي:

التعليم الصناعي: يبلغ عدد الطلاب 2276 طالب وطالبة

التعليم التجاري: يبلغ عدد الطلاب 1044 طالب وطالبة.

التعليم الزراعي: يبلغ عدد الطلاب 468 طالب وطالبة.

التعليم الفندقي: يبلغ عدد الطلاب 83 طالب وطالبة