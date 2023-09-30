عاجل.. الرئيس السيسي: دخل قناة السويس سيصبح 12.5 مليار دولار في 2024-2025

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دخل قناة السويس قبل حفر القناة الجديدة كان 4.5 مليار دولار، لكنه سيصبح 12.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «السنة الجاية إن شاء الله هنقفل الـ12.5 مليار دولار من قناة السويس».

وتابع: «مكناش بنعمل ازدواج لتقديم الفائدة للمسار الاقتصادي فقط، ولكن جزء من الشغل اللي اتعمل كان الهدف منه استعادة الثقة في الناس اللي بيحاولوا دلوقتي يهزوه، وأشكر الدكتور مصطفى مدبولي، وأقول لأسر الشهداء لا يمكن أبدا هنبقى جاحدين جدا وهنخلي بالنا منهم وباللي ضحوا عشانه».