الرئيس السيسي: «في 2014 قالولي ابعد قلت لو ثمن بناء البلد موتي هعملها»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة كورونا واجهت 5 ملايين مصري يعملون في المشروعات، والتقيت عددا كبيرا من المسؤولين الذين على تواصل مع المتخصصين في الجامعات والمفكرين وكل وجهات النظر مقدرة، لافتا إلى أن الدولة تدخلت من أجل الـ 5 ملايين عامل بتحفيز الاقتصاد بـ 200 مليار جنيه، وتحملت خسائر بـ200 مليار أخرى، ووصل الإجمالي في النهاية إلى 600 مليار.

وتابع «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»: «في 2014 في حد قالي أنت أيقونة مصر وبلاش تدخل، وقلت له وقتها لو كان ثمن بناء الدولة موتي فأنا هعملها».

وأضاف: «تخفيض دعم الوقود كان في 2014 والناس استغربت وقالوا حد يعمل كده في نفسه؟ لكن اوعو تفتكروا إنى جاي أقدم نفسي لكم ده لا يليق خالص، إحنا بننجد دولة في مرحلة صعبة، وعمر ما كان اللى بيدخلنا قد اللى بنصرفه يعني العجز والسلف موجود، وكان مطلوب قبل 2014 إن الناس تاكل فقط حتى لو بدون مقومات دولة».