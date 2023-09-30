4 مشاهد في سادس أيام تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي.. موكب سيارات وطوابير طويلة

خلال اليوم السادس من إعلان ميعاد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وإقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد لمرشحي الرئاسة المحتملين، تصدرت العديد من المشاهد اليوم، وكانت أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرز ما ظهر خلال اليوم.

وتستعرض «الوطن» 4 مشاهد في سادس أيام جمع توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية، كالتالي:

طوابير طويلة شكَّلها المواطنون من جميع الفئات بالقاهرة

اتسم المشهد باصطفاف طوابير طويلة شكَّلها المواطنون، أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية، شملت مختلف الفئات والأعمار من سيدات ورجال، وشباب وكبار سن، رافعين الأعلام ولافتات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذين أكدوا لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق الدعم والتأييد لما قدمه من مبادرات عديدة خدمت المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «كلنا واحد» التي توفر مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، فضلًا عن توفير اللحوم والأسماك، وأدوات المدارس، كما أشادوا بمبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت في علاج ملايين المصريين بالمجان.

موكب سيارات بالمنصورة والبحر الأحمر

شهدت شوارع المنصورة والبحر الأحمر انطلاق موكب سيارات تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حمل المواطنون الأعلام وصور الرئيس مؤكدين دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات: «جميعنا شهود على الإنجازات التي قام بها الرئيس من شبكة طرق ضخمة، ومبادرة حياة كريمة التي تعد من أبرز وأهم الإنجازات التي أسسها الرئيس، وكذلك مبادرة قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم».

طلاب الغردقة يدعمون السيسي في أول يوم دراسي

انتظم عدد كبير من طلاب كليات التربية والحاسبات والذكاء الاصطناعي الألسن بالغردقة صباح اليوم، في أول يوم دراسي للعام الجديد، حاملين أعلام مصر، وفور انتهاء المحاضرات توجهوا في مجموعات إلى مكاتب التوثيق الشهر العقاري بالغردقة لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة مرددين الأغاني الوطنية.

أهالي برج العرب يدعمون السيسي تقديرًا لجهوده

توافد المئات من أهالي برج العرب بالإسكندرية على مكتب توثيق الشهر العقاري حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحرير توكيلات التأييد للترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن إنجازات الرئيس السيسي في برج العرب والمناطق المحيطة بها غيرت المدينة إلى الأفضل، وتم في عهده الكثير من المشروعات الخدمية التي استفاد منها الأهالي: برج العرب اتحولت من منطقة عشوائية لمدينة آدمية وحياتنا وحياة ولادنا بقت في أمان.