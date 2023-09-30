الرئيس السيسي: القلة والعوز مش مشكلة.. والأزمة أن نقبلهما ولا نقاتل لإنهائهما

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين يجب أن يعرفوا الواقع والماضي جيدا، ولأننا نريد أن نرى بلادنا في مكان تستحقه، متابعا «القلة والعوز مش مشكلة، والمشكلة إنك تقبله، ولا تكون مستعدا أو مقاتلا من أجل إنهائه، واللى قبل مننا حاولوا، وأنا دايما أمين مع نفسي ومعاكم، ومن الثمانينيات في ناس كانت بتحب البلد ومتعلمين وفاهمين، بس يمكن حجم التحدي كان كبير أوي».

الرئيس: الحرب ليها تداعيات كبيرة على قدرة الدولة المصرية

وتابع «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»، «كتير من الناس بيقولوا الرئيس السادات عمل السلام، ومش مقدرين إن الحرب ليها تداعيات كبيرة على قدرة الدولة المصرية حتى لو كان في دعم، لأن الدعم المطلوب أكبر من الإنفاق العسكري، وكنا بحاجة لإنفاق استثماري لتعويض البنية التحتية التي توقفت من عام 1967 حتى 1973 على الأقل، في ظل زيادة السكان».