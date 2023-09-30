الرئيس السيسي: خسرنا 450 مليار دولار في 2011 والدولة تحملتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إيرادنا وإنفاقنا هو حال الدولة، ولا بد أن نزود مواردنا، وقولنا أكثر من مرة إن مصر عملت محاولات كثيرة من الخمسينيات لتجاوز الأزمة ولم ننجح فيها بعهد الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، وحتى الآن لم نحقق المعدل المطلوب، مضيفا: «لو من 2011 حتى اليوم لو كان نمونا السكاني ثابت والوفيات قد المواليد مكناش هنواجه زيادة 25 مليون نسمة من 2011 حتى الآن».

وتابع «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»: «في 2011 خسرنا 450 مليار دولار، وكأن ملهمش تأثير، والحقيقة أن كل أزمة بنمر بها لها تداعيات، والكلام ده لكل إنسان مصري بسيط في الشارع، اوعى تفتكر إن من 2011 حتى 2013 حد دفع لنا الـ 450 مليار دولار، الدولة تدفع ثمنهم، والمواطن عاوز يعيش ويربي أولاده ويشغلهم وإحنا جنبه ومعاه، بس لازم نفهم الحكاية ونعرف ليه بلدنا بقالها 43 سنة كده».