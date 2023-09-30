«أيام القاهرة الدولي للمونودراما» يكرم المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري غدا

يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة والمقرر افتتاحه، غدًا، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، يأتي هذا التكريم تعزيزًا للعلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.

المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري

يذكر أن المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، هي أستاذة مسرح ومخرجة، ومنتجة مسرح، حصلت على شهادة في الإخراج المسرحي من أكاديمية الفن الرفيع من تيرانا ألبانيا، ودبلومة الدراسات العليا في فن التحريك والتدريب على التعاون الدولي في جامعة القلب المقدس في بريسكيا إيطاليا.

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.