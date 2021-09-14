بمشاركة 12 دولة.. تفاصيل افتتاح مهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما»

افتتحت فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بمشاركة 12 دولة، في المسرح المكشوف بساحة الهناجر، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبحضور السفير التونسي محمد بن سعيد، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.

المطربة ميار تحيي حفل الافتتاح

وبدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه غناء فردي من المطربة ميار، التي تغنّت بترنيمة إيزيس التي أبهرت العالم أثناء موكب المومياوات، إضافة إلى عدة أغنيات باللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية.

وفي كلمته، رحّب أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، بضيوف مصر الأعزاء، ونقل تحيات وترحيب وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، التي اعتذرت عن عدم الحضور بسبب تكليف مفاجئ، وفقًا لبيان الوزارة.

وأوضح «رؤوف» أن مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، امتد لنسخته الرابعة باعتماده على المحتوى الجيد وليس الشكل، مشيداً بجهود وزارة الثقافة ومؤسسات الوازرة المختلفة ومنها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، والمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد، والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

الدول المشاركة في المهرجان

وأضاف رئيس المهرجان، أن الدورة الرابعة تحفل بمشاركة دول أوكرانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية وسلطنة عمان وتونس والمغرب وموريتانيا، وسوريا والعراق، مشيراً إلى أن إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما أهدت الدورة لاسم الدكتور حسن عطية وهو أحد مكرمي الدورة الرابعة، التي اختير فيها للتكريم اسم الفنانة التونسية رجاء بن عمار، واسم رائد المونودراما أمين بكير، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة.

تونس ضيف شرف المهرجان

وتأتي تونس ضيف شرف المهرجان، ضمن الاحتفاء بالعام الثقافي المصري التونسي.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بصعود ممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجان على خشبة المسرح لالتقاط الصور التذكارية.

ثم انتقل الحضور لمسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، لمشاهدة العرض الأوكراني "أمورفين".