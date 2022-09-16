انطلاق حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

انطلق حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، بحضور عدد من الفنانين.

وبدأ الحفل بعزف موسيقي لأحد الفرق الموسيقية، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بجوائز هذا العام، في ظل مشاركة نخبة من العروض المسرحية من عدة دول مختلفة عربية وعالمية.

تفاصيل مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وشارك بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، 14 دولة عبر مسابقات العروض المختلفة إضافة لمصر، و20 دولة عربية بمسابقة التأليف، إذ شاركت 10 دول بالمسابقة الرسمية للمهرجان وهي: رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، السودان، وسوريا ومصر.

حضور حفل افتتاح المهرجان

وحرص على حضور حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين، من بينهم أعضاء اللجنة العليا للمهرجان لطفي لبيب وصفية العمري، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح الذي تسلم تكريم والده إذ أن الدورة مهداة باسمه، وحرصت زوجته الفنانة الشابة هنادي مهنا، على الحضور، وحضر أيضا كل من سميرة عبدالعزيز والفنان أحمد فؤاد سليم، لقاء الخميسي والمخرج خالد جلال.