خدعوك فقالوا «نهاية أسطورة هالاند».. ماذا قدم النرويجي للسيتي هذا الموسم؟

لا أحد يتوقع رد فعل الجماهير، لاسيما عندما ترفع أحد النجوم إلى مكانة كبرى، فتنتظر منه كل شيء، وفي هذه الحالة يقع اللاعب تحت ضغط كبير، وهذا ما حدث مع اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، الذي منحته الجماهير كل شيء في موسمه الأول، قبل أن تسلب منه كل شيء أيضا، نظرا لأنه هذا الموسم لم يكن على قدر الموسم الماضي، فهل يستحق النرويجي هذه المعاملة من الجماهير؟

ماذا قدم هالاند مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم؟

جماهير مانشستر سيتي تنتظر من هالاند كل شيء أو لا شيء، لذلك ورغم سير المهاجم الخارق بخطى ثابتة وبأداء يبدو جيدًا، إلا أن ما يقدمه لم يكن مرضيًا للجماهير، التي اعتادت وصوله إلى مرمى الخصوم أكثر من مرة في المباراة الواحدة، لذلك غيابه عن التهديف طوال 90 دقيقة كاملة، مثلما حدث أمام ولفرهامبتون، لم يكن مقبولًا من قبل مشجعي السكاي بلوز.

هالاند قاد الخطة الأساسية للإسباني بيب جوارديولا، ولم يقود الفريق إلى الفوز، واكتفى الفريق السماوي بتسجيل هدف بأقدام جوليان ألفاريز، ليسقط في فخ الثعالب بهدفين مقابل هدف، ولكن هذا لا يلغي ما قدمه النرويجي مع مانشتسر سيتي منذ بداية الموسم، إذ ساهم في 10 أهداف للسكاي بلوز منذ انطلاق مشوار الدفاع عن الثلاثية التاريخية.

هالاند نجح في تسجيل 8 أهداف بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم، جميعها في الدوري الإنجليزي، إذ غاب عن التسجيل في البطولات الأخرى القارية والمحلية، التي ينافس عليها السكاي بلوز، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا، فيما خاض 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، وسجل 8 أهداف وصنع هدفًا بالبريميرليج، بواقع 864 دقائق مشاركة، على مستوى جميع البطولات.

وبمقارنة هالاند بجوليان ألفاريز، الذي يحظى بدعم كامل من الجماهير في الوقت الحالي، ستجد أن الأرجنتيتي حامل لقب كأس العالم، شارك في 11 مباراة منذ بداية الموسم، ولم يسجل سوى 5 أهداف على مستوى جميع البطولات، بواقع 855 دقائق مشاركة.