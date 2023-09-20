تفوق موديست على هالاند ينقذه من غضب الجمهور.. ما القصة؟

علامات استفهام وضعتها جماهير الأهلي، على الظهور الأول الباهت للفرنسي أنتوني موديست، صفقة المارد الأحمر الجديد، المهاجم الذي طال انتظاره داخل القلعة الحمراء، على مدار السنوات الماضية، قبل أن يأتي المنقذ قادمًا من الدوري الألماني، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.

الإحصائيات تنقذ موديست من انتقادات جماهير الأهلي

موديست لم يظهر بشكل جيد في المباراة الأولى الرسمية مع الأهلي، إذ بدا داخل الملعب وكأنه منفصل بشكل كامل عن بقية زملائه، الأمر الذي أثار حفيظة بعض جماهير الأهلي، بينما نادى البعض الأخر بالصبر والتأني قبل إطلاق أي تقييمات، إذ يملك اللاعب سجلًا مميزًا في القارة العجوز، إلى جانب قدراته المتنوعة خاصة في الكرات الرأسية، التي جعلته يتفوق على الخارق إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

الفرنسي أنتوني موديست، صاحب الـ35 عامًا، يتفوق على إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي، في قدرته على تسجيل الأهداف بالرأس، إذ احتل المركز الثالث على مستوى العالم، بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية.

موديست يتفوق على هالاند في ترتيب الأكثر تسجيلًا من رأسيات

في المركز الأول يأتي هاري كين قائد منتخب إنجلترا ونجم بايرن ميونيخ، برصيد 15 هدفًا بالرأس، وبفارق هدف وحيد، يقف فيكتور أوسيمين لاعب نابولي في المركز الثاني، برصيد 14 هدفًا رأسيًا، والمفاجأة كانت باحتلال أنتوني موديست المركز الثالث في جدول ترتيب الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية في العالم، في البطولات الخمسة الكبرى، منذ موسم 2021 - 2022، وذلك برصيد 12 هدفًا، نجح في تسجيلها بقميصي كولن وبوروسيا دورتموند.

وفي المركز الرابع، يأتي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، برصيد 11 هدفًا، وذلك وفقًا لموقع «سكواكا» المختص في احصائيات كرة القدم حول العالم، ليتأخر في الترتيب عن لاعب الأهلي المنضم حديثًا لبطل أفريقيا، رغم قوته وقدرته المذهلة في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وفي الحالات كافة.

وسجل مهاجم الأهلي ظهور بات، في المشاركة الأولى مع المارد الأحمر، بعدما أهدر فرصتين محققتين، وفشل في تسجيل أي أهداف طوال فترة وجوده في الملعب، قبل استبداله من قبل السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر.