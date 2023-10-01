«أشرف فولة» يشكر الرئيس السيسي على استجابته السريعة لعلاجه: «أب في ضهري»

وجه أشرف أحمد ذكي، الشهير بـ«أشرف فولة» بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استجابته السريعة لحالته الصحية.

«فولة» يشكر الرئيس السيسي

وقال فولة، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته وتوجيهات، وفوجئت باهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته.. ربنا يخليه لينا ومنتحرمش منه، والواحد حس بجد إن فيه أب في ضهره».

وتابع «وجدت اهتماما كاملا ولم أحلم بأكثر من ذلك.. بدأت مرحلة الفحص الكامل على الجسم، ومن ثم التحاليل»، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية جراحية وأزال الكليتين.

استجابة الرئيس السيسي لبطل كمال الأجسام

وفي لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه سيادته بعلاج أشرف أحمد ذكي الشهير بـ«أشرف فولة» بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذي عانى من فشل كلوي، وكان يحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظرا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وتأتي استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصري، أشرف فولة، في إطار دعمه لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم.