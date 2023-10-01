رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على أرتا سولار

حذف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إعجابه بمنشور فوز الزمالك على أرتا سولار بنتيجة 4-1، على الحساب الرسمي لنادي الزمالك، وذلك بعد ثوانٍ قليلة من إعجابه بالمنشور.

إمام عاشور يسجل إعجابا بفوز الزمالك على أرتا سولار

وقام إمام عاشور بالإعجاب بمنشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، بعد الفوز على أرتا سولار، بنتيجة 4-1، والعبور إلى الدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

لكن لم تمر سوى دقائق، حتى حذف لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، الإعجاب الخاص بانتصار الزمالك على حساب أرتا سولار في مسابقة الكونفدرالية.

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