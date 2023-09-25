سر احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات على طريقة المصارعة.. «قولتلك بلاش»

احتفال جديد قام به الوافد الجديد على القلعة الحمراء، إمام عاشور، مع حسين الشحات، بعد تسجيل الأخير الهدف الثاني له وللأهلي في مرمى سان جورج الإثيوبي، ساهم في فوز المارد الأحمر بثلاثية في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

سر احتفال إمام عاشور وحسين الشحات على طريقة المصارعة

قفزة على طريقة المصارعة، قام بها إمام عاشور احتفالا بتسجيل حسين الشحات هدفا في شباك بطل إثيوبيا في حملة دفاع نادي القرن الأفريقي عن عرشه القاري، ليدوِّن احتفالا جديدا بالقميص الأحمر، وهو ما كشف سره حديث الثنائي الساخر عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حديث ساخر بين الشحات وعاشور بعد ثلاثية الأهلي أمام سان جورج

بدأت القصة بـ«ستوري» لحسين الشحات، يسخر خلالها من الشائعات التي ربطت بين اسم إمام عاشور والأزمات منذ انضمامه للقلعة الحمراء، في صفقة أحدثت ضجة كبرى في الوسط الكروي، بعد انضمامه لقائمة اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين.

«خناقة»، بهذه الكلمة داعب حسين الشحات، عاشور، بنشر صورة الاحتفال الذي ظهر خلاله الثنائي وكأنهما في مباراة مصارعة، ليرد الأخير: «قولتلك بلاش.. بس نينجا»، ليرد الشحات مجددا: «براحتك بقى.. لسه السنة طويلة».

تألق الشحات وعاشور في ماتش الأهلي أمام سان جورج

وتألق الثنائي في فوز الأهلي في افتتاح مشواره القاري، أمام سان جورج الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2022 - 2023، ليضع المارد الأحمر قدما في دور المجموعات.

وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني لصالح المارد الأحمر، بينما أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وتلقى إمام عاشور إشادات الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، فضلا عن تحية المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات مباراة سان جورج الإثيوبي أمس الأحد، وذلك بعد المستوى المتميز الذي قدمه صفقة الأهلي الجديد في أول 3 مباريات أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمصري في افتتاح الدوري، وأخيرا بطل إثيوبيا في دوري الأبطال.