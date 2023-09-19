خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن طرد المحمدي مدافع المصري أمام الأهلي بسبب إمام عاشور

علق توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، على قرار محمد عادل، حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بطرد باهر المحمدي، قلب دفاع الفريق البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وانتهى بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

توفيق السيد: طرد باهر المحمدي قرار صحيح

وقال «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار طرد باهر المحمدي صحيح من حكم اللقاء؛ إذ حصل على بطاقة صفراء أولى بعد عرقلة رضا سليم، لاعب الأهلي في الشوط الأول، وقرار حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ثم طرده، بعد عرقة إمام عاشور، صحيح أيضًا».

وأضاف: «المباراة كانت سهلة تحكيميًا، بسبب تسجيل الأهلي هدف في الشوط الأول بشباك المصري البورسعيدي».