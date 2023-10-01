جامعة حلوان: إضافة طلاب المرحلة الثالثة إلى موقع الكشف الطبي

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، أنّ طلاب المرحلة الثالثة جرى إضافتهم إلى موقع الكشف الطبي، حيث يتم الكشف على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى 3 بالمدن الجامعية في الحرم الجامعي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الإلكتروني بها كود الطالب للتأكد من شخصه.

وأوضحت الجامعة، أنّه يمكن لطلاب المرحلة الثالثة الدخول للتسجيل على موقع الالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومشجعة للطلاب، وأعرب عن ترحيبه بالطلاب الجدد، مؤكدا تقديم الدعم لأبنائنا الطلاب، كما أكد حرص الجامعة على توفير الإمكانيات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة.

وشدد رئيس جامعة حلوان، على توفير وسائل الراحة للطلاب أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، لافتا إلى أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأوضح قنديل، أنّ الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي خلال جدول زمني محدد لاستقبال الطلاب، عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك، لتجنب الزحام والتكدس.