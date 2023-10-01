مد فترة التقديم لمرحلة الدراسات العليا بجامعة مطروح

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة والستين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات

واستعرض رئيس جامعة مطروح وأعضاء المجلس أهم ما ورد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي شهده رئيس الجمهورية، ومنه الاهتمام بالموهبين والنابغين، وتعويض الفجوة في التخصصات التي لا تتوافر فرص عمل لخريجيها، زيادة الأعداد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، أهمية تضافر جهود جميع منسوبي الجامعات، أهمية تأصيل القيم لدى الطلاب ليكون لها دور في تأصيل شخصية الطالب والخريج، التأكيد على التعليم المجرد دون محاباة، فالجامعات هي التي تسهم في تكوين شخصية الطالب والخريج، أهمية اضطلاع كل إنسان مصري بدوره في بناء مصر.

مد فترة التسجيل المرحلة الدراسات العليا

ووافق مجلس جامعة مطروح، في بيان، على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث على مد فترة التسجيل المرحلة الدراسات العليا بالجامعة لفصل خريف 2023 لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الأحد 8 أكتوبر 2023.

اعتماد نتائج كلية الطب البيطري

كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرق الدراسية الثانية والثالثة والخامسة بكلية الطب البيطري بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية بالنسبة للفرقة الخامسة عن دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالورويس في العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر 2023، بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية.

منح درجة الماجستير

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة النهائية بكلية الآثار واللغات لطالب بقسم الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر 2023، ومنح طالب درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على منح طالبتين بكلية التربية درجة الماجستير بقسمي المناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى الموافقة على منح عدد من الدبلومات عن فصل الربيع 2022 بنظام الساعات المعتمدة.

وتشمل منح طالبين درجة الدبلوم العام في التربية، منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم، وكذلك منح طالبين درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص تربية خاصة، ومنح طالب درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص مناهج وبرامج تعليم، والموافقة على منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم، ووافق المجلس على منح طالبًا وطالبةً بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الإرشاد السياحي والدراسات السياحية بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بقسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح خمسة طلاب درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك منح ثلاثة طالبات درجة الدبلوم الخاص في التربية للطفولة المبكرة تخصص طفل غير عادي بنظام الساعات المعتمدة، وافق المجلس على منح ثلاثة طلاب بكلية التربية الرياضية درجة دبلوم الإدارة الرياضية، والموافقة على منح اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد لعضوي هيئة تدريس بكليتي الطب البيطري والتربية النوعية.