مجلس جامعة مطروح: فتح 3 مسارات جديدة لبرنامج الدبلوم العام في التربية

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والستين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

تجهيز القاعات الجديدة للعام الدراسي

وبحث رئيس جامعة مطروح مع العمداء، خطط الكليات لاستقبال طلابها مع انطلاق العام الجامعي الجديد، وانتهاء أعمال التجهيزات للقاعات والمحاضرات، وكافة الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية، موجها بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي القادم، ومؤكدًا المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالجامعة.

فتح ثلاثة مسارات لبرنامج الدبلوم العام

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على فتح عدد ثلاثة مسارات لبرنامج الدبلوم العام في التربية وتشمل: معلم طفولة في الصفوف الأولى 1-3 ومعلم مجال في الصفوف 4-6، ومعلم إعدادي وثانوي ومعلم متخصص؛ وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بإصدار اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج الدبلوم العام بنظام الساعات المعتمدة لكليات التربية بالجامعات المصرية التابعة لقطاع الدراسات التربوية العمل بها اعتبارًا من العام الجامعي 2023/ 2024، وافق المجلس على توصية مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على بروتوكول التعاون بين الجامعة ووحدة المدارس المصرية اليابانية، كما وافق المجلس على منح طالب بكلية التربية درجة الماجستير في التربية الخاصة من قسم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة العربية قيد خريف 2018 بنظام الساعات المعتمدة.

منح 44 طالبًا بكلية التربية درجة الدبلوم

ووافق المجلس على منح 44 طالبًا بكلية التربية درجة الدبلوم العام، ومنح سبعة طلاب درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص تربية خاصة بنظام الساعات المعتمدة ربيع 2023، ومنح 12 طالبًا درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص الصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة ربيع 2023، كما وافق المجلس على منح أربعة طلاب بكلية التربية الرياضية دبلوم الإدارة الرياضية فصل ربيع 2023 بنظام الساعات المعتمدة.

ترقيات بكليات جامعة مطروح

ووافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لعضوين هيئة تدريس بكلية التربية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، وكذلك الموافقة على رفع الإنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، ورفع الإنتاج العلمي لعضوين هيئة تدريس بكلية الطب البيطري للترقية لوظيفة أستاذ، ورفع الإنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، كما وافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس بكلية الطب البيطري لوظيفة أستاذ مساعد.