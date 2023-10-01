بعد 27 عاما على الجريمة.. تفاصيل العثور على قاتل مغني الراب الأمريكي توباك شاكور

بعد مرور 27 عاما على وفاة مغني الراب توباك شاكور، وجهت سلطات لاس فيجاس تهمة القتل لـ دوان كيث ديفيس، فيما يتعلق بواقعة استخدام سلاح وإطلاق النار على مغني الراب الراحل في عام 1996، حيث تم اعتقال «ديفيس» البالغ من العمر 60 عاما، في لاس فيجاس، وتفتيش منزله كجزء من التحقيق المستمر في حادث إطلاق النار.

وظل حادث مقتل مغني الراب توباك شاكور لغزا بالنسبة للكثيرين على مدار عقود، إذ لم يتم القبض على مرتكبي جريمة التي وقعت في 1996، حيث كان مغني الراب يبلغ من العمر 25 عامًا فقط حين تم إطلاق النار عليه بـ4 رصاصات أثناء مغادرته مباراة ملاكمة في قطاع لاس فيجاس، وتم نقله إلى المركز الطبي الجامعي بجنوب نيفادا حيث تم وضعه على أجهزة دعم الحياة، في وحدة العناية المركزة، وتوفي شاكور بعد 6 أيام بسبب نزيف داخلي، وفقا لما نشره موقع «CNN».

تفاصيل مقتل مغني الراب توباك شاكور تلقى 4 رصاصات ومات بعد 6 أيام

ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات لـ دوان كيث ديفيس بقتل مغني الراب توباك شاكور، باعتباره مدبر لجريمة القتل انتقاما من «شاكور» بعد هجومه على ابن أخيه، وكان «ديفيس» متواجد في السيارة التي تم إطلاق النار منها على مغني الراب الشاب، وهو ما كشفه «ديفيس» نفسه في اعتراف سابق، قائلا إنه كان في المقعد الأمامي للسيارة الكاديلاك البيضاء التي تم إطلاق النار منها ولكنه كان في المقعد الأمامي بينما تم إطلاق النار من المقعد الخلفي.

شرطة لاس فيجاس: بدأنا التحقيق في مقتل مغني الراب توباك شاكور منذ عام 1996

وقال قائد شرطة مدينة لاس فيجاس، كيفن ماكماهيل، في المؤتمر الصحفي: «على مدى 27 عاما، كانت عائلة مغني الراب توباك شاكور تنتظر العدالة»، متابعا: «بدأ التحقيق ليلة السابع من سبتمبر عام 1996، والأمر لم ينته بعد، لقد استغرق الأمر ساعات لا تحصى، بل عقودًا من العمل، من قبل جميع العاملين في قسم جرائم القتل لدينا للوصول إلى ما نحن عليه اليوم»