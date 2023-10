عالم الزلازل الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر.. هزة أرضية بقوة 7 درجات

أشار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، في تغريدة جديدة على حسابه في موقع «إكس» والمعروف سابقًا باسم «تويتر»، إلى التحدي الذي يواجهه في تفسير هندسة الكواكب الحالية التي تشهد 4 اقترانات للكواكب، والتي ستحدث على مدى الأيام العشرة المقبلة في شهر أكتوبر.

ومع ذلك حدد عالم الزلازل الهولندي، أنَه الفترة من 1 إلى 3 من شهر أكتوبر ستكون حرجة وسيكون هناك تأثيرات محتملة، وأرفق نشرته التابعة للهيئة التي يتبعها «SSGEOS»، وتضمنت شرحًا للاقترانات والمحاذاة بين الكواكب في الفترة الحالية والمقبلة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

Planetary geometry is difficult to interpret with four conjunctions spread out over the next 10 days. As far as I can tell, 1-3 October will be more critical. https://t.co/Cao2VExGNB