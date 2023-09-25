«البحوث الفلكية» يوضح حقيقة توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

خلال الفترة الماضية، أصبحت توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، محط اهتمام العالم بوجه عام، وفي الوطن العربي ومصر بوجه خاص، بعد أن نجحت توقعاته في العديد من المناسبات، بداية من زلزال تركيا وسوريا في فبراير 2022، وأدى إلى وقوع الآلاف من القتلى والمصابين، وأخيرًا كان زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر الجاري، وتسبب في خسائر فادحة.

وبحسب عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، فإن توقعات النشاط الزلزالي، ترتبط بحركة الكواكب والشمس، التي تسبب حدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض، وهو ما يؤدى إلى إعلان توقعاته عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «أكس».

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يتوقع حدوث زلزال

ووفق آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، فإنه تنبأ بوقوع هزة أرضية مدمرة بقوة 8.5 درجة على مقياس ريختر بين يومي 26 و28 سبتمبر المقبلين.

توقعات عالم الزلازل أمس

وبحسب الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يعمل بها العالم الهولندي، توقع الأخير أمس، أن اقتران المريخ وعطارد والمشترى في 22 سبتمبر، سيؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر، وقد تصل إلى تسونامي.

The Mars-Mercury-Jupiter conjunction on 22 September can result in a strong shake later on 23 or 24 September. pic.twitter.com/lvseJLsYd3 — SSGEOS (@ssgeos) September 23, 2023

معهد البحوث الفلكية يرد على العالم الهولندي

وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بشأن وقوع زلزال خلال الفترة المقبلة، مجرد «تنجيم» وليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أن تحذيراته بشأن وقوع زلزال ضخم ومدمر سيضرب مصر غير صحيح، مؤكدًا أن الإعلام أعطى لذلك الشخص أكبر من حجمه.

وأضاف أن ما حذر منه بمنزلة تنجيم ليس له أساس من الصحة، وإذا كان هذا الشخص لديه القدرة على التنبؤ لاستعانت به الدول الأكثر تعرضا للزلازل.