«البحوث الفلكية» يوضح حقيقة توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

خلال الفترة الماضية، أصبحت توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، محط اهتمام العالم بوجه عام، وفي الوطن العربي ومصر بوجه خاص، بعد أن نجحت توقعاته في العديد من المناسبات، بداية من زلزال تركيا وسوريا في فبراير 2022، وأدى إلى وقوع الآلاف من القتلى والمصابين، وأخيرًا كان زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر الجاري، وتسبب في خسائر فادحة.

وبحسب عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، فإن توقعات النشاط الزلزالي، ترتبط بحركة الكواكب والشمس، التي تسبب حدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض، وهو ما يؤدى إلى إعلان توقعاته عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «أكس».

ووفق آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، فإنه تنبأ بوقوع هزة أرضية مدمرة بقوة 8.5 درجة على مقياس ريختر بين يومي 26 و28 سبتمبر المقبلين.

وبحسب الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يعمل بها العالم الهولندي، توقع الأخير أمس، أن اقتران المريخ وعطارد والمشترى في 22 سبتمبر، سيؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر، وقد تصل إلى تسونامي.

The Mars-Mercury-Jupiter conjunction on 22 September can result in a strong shake later on 23 or 24 September. pic.twitter.com/lvseJLsYd3