عالم الزلازل الهولندي يظهر مجددا بخريطة وخط أحمر غامض: أنا لا أتنبأ

نشر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الأربعاء، على موقع «X» والمعروف سابقًا باسم «تويتر»، خريطة للكرة الأرضية تحتوي على خط أحمر، ليؤكّد أن هذه ليست توقعات بل أقدم شرحًا.

عالم الزلازل الهولندي

وأوضح عالم الزلازل الهولندي قائلاً: «نعم، هو صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة، وهذا الخط يكون عموديًا على مستوى حركة الأرض حول الشمس، وكان هذا أيضًا الحال مع التقلبات الجوية في 30 أغسطس».

- THIS IS NOT A FORECAST - IT IS AN EXPLANATION -



Yes, it is true that a line can be drawn through most of the marked regions on the map. This line is perpendicular to the plane of the ecliptic.



This was also the case with the atmospheric fluctuation on 30 August. pic.twitter.com/ZVEIOP8ksj — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 26, 2023

وما يهدف إليه عالم الزلزالي الهولندي من خلال نشر خريطة الكرة الأرضية والخط الأحمر ليس واضحًا، ولكنه يشير إلى أنَّه ليس يتنبأ بالأحداث المستقبلية، بل يوضح ويشرح نظريته، كما يهدف إلى الرد على النقاد الذين يشككون في إمكانية التنبؤ بالزلازل مسبقًا، إذ يؤكّد أنَّ حركة الكواكب وتوازنها قد تؤدي إلى نشاط زلزالي على الأرض.

عالم الزلازل الهولندي يتوقع هزة أرضية قوية

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت توقعات بحدوث هزة أرضية قوية في إحدى المناطق على الكرة الأرضية، وقد توقع هذا الحدث عالم الزلزالي الهولندي، وربطه بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء، التي يعتقد أنَّها تؤثر على الكرة الأرضية وتسبب النشاط الزلزالي، سواء كان ضعيفًا أو قويًا.

ومؤخرًا، جدد هوجربيتس تحذيره من وقوع زلزال قوي قد يصل إلى قوة 8.5 درجة على مقياس ريختر، وقد يتبعه هزات أخرى بشدة تصل إلى 6 درجات في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، وكما نشرت الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (ssgeos) على منصة تويتر، إذ حذرت من أن اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر قد يؤدي إلى حدوث زلزال قوي، وتم تحديد الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر كتقدير لوقوعه.

عالم الزلازل الهولندي يتوقع هزات قوية

وأشار التحذير إلى أنَّه من المحتمل حدوث مجموعة من الهزات القوية في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر، وقد تصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، كما ذكر التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، مع تقدير نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 7 إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت التحذيرات المتكررة من عالم الزلازل الهولندي في حالة من القلق والهلع حول العالم، خاصة بعدما تحققت تنبؤاته بوقوع زلازل أو هزات قليلة قبل حدوثها على مدار الشهور الأخيرة، وقد قام هوجربيتس بربط توقعاته بتحركات الكواكب واصطفافها.