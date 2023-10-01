«الخشت»: انتظام 260 ألف طالب في أول يوم دراسي بكليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023-2024، تزامنًا مع استقبال الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

الجامعة تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

وهنّأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا وحافلًا بالإنجازات، مؤكدًا جاهزية الجامعة والكليات لبدء العام الجامعي الجديد بصيانة المباني والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وفقًا للخريطة الزمنية، والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

أبواب العمداء مفتوحة أمام جميع الطلاب

يشار إلى أنّ كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب القدامى والجدد منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، بعدما أنهت جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.