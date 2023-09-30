وكيل «تعليم قنا» يتابع انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم السبت، مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024م التي تبدأ اليوم في عدد من مدارس المحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية واستقبال الطلاب داخل المدارس.

رافقه خلال الجولة مصطفي قاسم مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وحسين ذكي مدير إدارة المدرسة.

وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا

شارك وكيل الوزارة طلاب الصف الأول الابتدائي طابور الصباح المدرسي واستمع لفقرات الإذاعة الصباحية التي تضمنت مجموعة من الفقرات الخاصة باحتفالات نصر أكتوبر المجيدة قدمها طلبة وطالبات المدرسة وعددا من العروض والفقرات الفنية وهنأ المعلمون والطلاب بالمدرسة لبدء العام الدراسي الجديد مثنياً على أدائهم المتميز لمراسم الطابور ووجه السيد بتوفير المناخ المناسب للطلاب.

بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال طلابها بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 اليوم السبت، للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة بعدد 2141 مدرسة لاستقبال854100 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة.