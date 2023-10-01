احتفالية ومسيرة للأحزاب في مطروح لتأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

انتهت أماناتا حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن ومؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع قبائل مطروح، من التجهيز لأكبر احتفالية لإعلان تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تنطلق غداً من وسط مدينة مرسى مطروح.

مسيرة بالسيارات لتأييد الرئيس السيسي

وقال النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الاحتفالية يشارك فيها جميع القوى السياسية ومؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح، وتتضمن مسيرة بالسيارات وسط مدينة مرسي مطروح بأعلام مصر، تجوب جميع الشوارع الرئيسية، تصحبها الأناشيد الوطنية.

أغان وطنية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الاحتفال سيتضمن تنظيم حفل للمطربين بأغان وطنية وبها كلمات دعم للرئيس، وإعلان التأييد في الانتخابات الرئاسية القادمة.

مسيرة على الأقدام

وأكد النائب حسن أبو جديرة أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمطروح، تنظيم مسيرة علي الأقدام في شوارع مدينة مرسي مطروح، ويشارك خلالها جميع قبائل مطروح وأعضاء قيادات الحزب من جميع مدن مطروح الثمانية بصور الرئيس وتعليق اللافتات، تعبيراً عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.