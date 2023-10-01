التعليم العالي في 10 سنوات.. 46 جامعة جديدة وإنفاق 179.5 مليار لتنفيذ 902 مشروع

وضعت الدولة المصرية الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي ارتكزت على تحول الجامعات المصرية من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي، حيث لم تتوان الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية في دعم القطاع وزيادة الإنفاق عليه، لما له من دور في عملية التقدم وإحداث النقلة الشاملة.

إنجازات قطاع التعليم العالي في 10 سنوات

وشهد التعليم العالي خلال الـ10 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة بمختلف القطاعات العلمية والبحثية، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز ملامح التطوير لقطاع التعليم الجامعي وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- 52.5 مليار جنيه زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بنحو 112% خلال السنوات الخمس الماضية.

- 43.4 مليار جنيه حجم إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم العالي والجامعي دون جامعة الأزهر خلال عام 2021-2022.

- 1012 إجمالي عدد الكليات والمعاهد بالتعليم الجامعي 2023 غير شاملة جامعة الأزهر.

- 179.5 مليار جنيه إجمالي تكلفة 902 مشروع في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

- 96 إجمالي عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014.

- 28 جامعة حكومية.

- 30 جامعة خاصة.

- 20 جامعة أهلية.

-7 أفرع لجامعات دولية.

- 3.3 مليون طالب وطالبة مقيدون لمراحل التعليم المختلفة.

- 188 برنامجًا دراسيًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل.