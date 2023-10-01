«التعليم العالي»: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات الحكومية 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع التنسيق في وزارة التعليم العالي، أنّ رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل حاليا لتقديم خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية، المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي وتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، منوها إلى أنه مستمرة لمدة 5 أيام، وفقا للخريطة الزمنية المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أتاحت أول أمس نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الشهادات الفنية المختلفة، بعد أن انتهاء مكتب التنسيق الرئيسي من توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن عملية التسجيل للطلاب والتوزيع للرغبات تتم إلكترونيا.