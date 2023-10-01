عريس العراق يكشف سبب حريق الحمدانية: ليست الألعاب النارية (فيديو)

كشف «ريفان» عريس حادثة الحمدانية المأساوية، عن السبب الذي يعتقد أنَّه وراء اندلاع الحريق، وعدد الضحايا من أسرته وأسرة عروسه، بحسب ما ذكرته صحيفة «سكاي نيوز» البريطانية.

الحريق يصيب 350 شخصا

وأسفر الحريق الذي نشب يوم الثلاثاء خلال حفل زفاف في بلدة «قرقوش» التابعة لقضاء الحمدانية بالموصل شمال العراق عن وفاة نحو 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

وتمكّن العريس «ريفان» البالغ من العمر 27 عامًا، والعروس «حنين» البالغة من العمر 18 عاماً من النجاة من الحريق، ولكن العديد من أقاربهم وأصدقائهم لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي.

«ريفان»: فقدت 15 فردًا من عائلتي في الحريق

أكّد ريفان في مقابلة مع «سكاي نيوز»، أنَّه فقد 15 فردًا من عائلته في الحريق المأساوي، مشيرًا إلى أنَّ عروسه «حنين» لا تستطيع التحدث بعد فقدانها 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، كما أنَّ حالة والدها تعتبر حرجة للغاية.

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.



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وقال «ريفان»، معبّرا عن حالة الصدمة والألم: «صحيح أننا نجلس هنا أمامكم أحياء، لكننا أموات من الداخل».

وتشير وزارة الداخلية العراقية إلى أنَّ عدد الحضور في القاعة، التي لم تكن تلبي شروط السلامة، كان يقدر بنحو 900 شخص في لحظة وقوع الحريق.

ووفقًا للتقارير الأولية، اندلع الحريق في حوالي الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي، ويُعتقد أن سبب حريق قاعة الأفراح كان بسبب الألعاب النارية التي تمّ إشعالها أثناء رقص العروسين.

ريفان يوضح سبب أخر للحريق

ويعتقد «ريفان» أنَّ الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة الألعاب النارية كما قال البعض، مؤكّدًا أنَّه «أنه قد يكون هناك تماسا كهربائيًا لا أعرف من أين بدأ، لكن أعتقد من السقف حيث شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف المصنوع بالكامل من النايلون في الذوبان، ولم يستغرق هذا الأمر سوى ثواني معدودة».

وظهر العروسان خلال مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يرقصان معًا بملابس الزفاف، عندما بدأت مواد مشتعلة تسقط من السقف على الأرض، ليشير «ريفان»، إلى أنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء فجأة وعندما عادت رأيت النار تشتعل في السقف، ليبدأ الناس بالصراخ والهروب.