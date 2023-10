عريس العراق يكشف سبب حريق الحمدانية: ليست الألعاب النارية (فيديو)

كشف «ريفان» عريس حادثة الحمدانية المأساوية، عن السبب الذي يعتقد أنَّه وراء اندلاع الحريق، وعدد الضحايا من أسرته وأسرة عروسه، بحسب ما ذكرته صحيفة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأسفر الحريق الذي نشب يوم الثلاثاء خلال حفل زفاف في بلدة «قرقوش» التابعة لقضاء الحمدانية بالموصل شمال العراق عن وفاة نحو 100 شخص وإصابة 150 آخرين.

وتمكّن العريس «ريفان» البالغ من العمر 27 عامًا، والعروس «حنين» البالغة من العمر 18 عاماً من النجاة من الحريق، ولكن العديد من أقاربهم وأصدقائهم لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي.

أكّد ريفان في مقابلة مع «سكاي نيوز»، أنَّه فقد 15 فردًا من عائلته في الحريق المأساوي، مشيرًا إلى أنَّ عروسه «حنين» لا تستطيع التحدث بعد فقدانها 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، كما أنَّ حالة والدها تعتبر حرجة للغاية.

