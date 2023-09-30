نقل 8 مصابين في حريق قاعة أفراح الحمدانية للعلاج خارج العراق

كشف مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، عن نقل الدفعة الثانية من مصابي الحريق الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي، في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، إلى خارج البلاد للعلاج.

نقل مصابين حريق نينوى خارج العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في البيان الوارد: «أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم نقل الوجبة الثانية من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في فاجعة قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج خارج العراق».

وأضاف البيان: «أن عدد مصابي حريق الحمدانية، الذين بلغ عددهم 8 مصابين، من محافظات نينوى ودهوك وأربيل مع مرافقيهم، يصاحبهم فريق طبي تخصصي».

حريق الحمدانية في نينوى

يوم الأربعاء الماضي، استيقظ العراقيون على فاجعة قضاء الحمدانية بسهل نينوي بشمال العراق، حيث اشتعلت النيران بسبب عدم اتباع تعليمات السلامة والمهنية في قاعة العرس، في حفل زفاف ريفان وحنين خلال رقصتهم الأخيرة، اشتعلت النيران بسرعة، وأدت إلى سقوط سقف القاعة على المدعوين وعددهم 900 شخص، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، مما أدي لصعوبة خروج عدد كبير منهم، والذي قتل تحت الأنقاض، فيما أُصيب عدد كبير منهم بحروق بنسبة 40 إلي 60%، وشيعت جنازة الضحايا أمس الأربعاء في منطقة الحمدانية.

وأسفرت حادث حريق الحمدانية في سهل نينوى بشمال العراق عن وفاة ما لا يقل عن 125 شخصاً، وإصابة نحو 150 شخص، وفق وزارة الصحة العراقية.