تكليف مهم لمديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي في المدارس

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مشددًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة.

صيانة الفصول وسلامة الإضاءة

كما وجه محافظ القاهرة، خلال جولته في أول يوم للعام الدراسي الجديد بمدرسة السيدة نفيسة، بالتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس؛ حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

التواجد الميداني اليومي

وشدد «عبد العال»، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجههم على الفور.