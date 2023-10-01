وزير التعليم يتفقد مدرسة السيدة نفيسة بالقاهرة.. ويوجّه بتذليل العقبات أمام الطلاب

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة السيدة نفيسة في القاهرة، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكد من الحضور وانضباط العام الدراسي الجديد، كما وجّه الوزير قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات، بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أي عقبات أمام الطلاب والمدارس.

انتظام الدراسة في جميع المدارس

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024، اليوم، للصفوف الأولي في باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح».

وتوافد طلاب الصفوف الأولى «ابتدائي، وإعدادي وثانوي» منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات، ودقت أجراس المدارس بالطابور الصباحي، وإذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وتحية العلم وطابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

واستقبلت المدارس الطلاب في أول أيام الدراسة بالفصل بالعام الدراسي الجديد بالبالونات وأعلام مصر في الفصول، وتجهيز الكتب الدراسية للطلاب على المقعد الخاص بكل طالبٍ، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من أي أمراض معدية.

وخصصت المدارس الحصة الأولى للطلاب في العام الدراسي الجديد 2023-2024، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، لمحاربة الإرهاب الفكري بجميع أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة.