أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم في حواره مع «الوطن»: حظر واجبات الأطفال

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، يمكن أن نطلق عليه «عام الانضباط»، مشيرا إلى وضع لائحة نظام وانضباط مدرسي وقائية وعلاجية، تقوم على معالجات تربوية وسلوكية بحتة، بهدف خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وفرض مزيد من السيطرة والانضباط داخل جميع المدارس دون استثناء.

جولات في المدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، قائلا «سأقوم بعدد من الجولات الميدانية في كل المحافظات، للوقوف على انتظام كل شيء، وأول يوم دراسة سأكون في محافظة غير القاهرة، وطالبت من كل المسؤولين أن يكون عملهم الميداني ضعف العمل المكتبي».

وترصد السطور التالية أبرز 10 تصريحات للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في حواره مع «الوطن»، كالتالي:

- لن نسمح باستخدام الضرب أو العصا، ونقوم بمعالجة المخالفات، وفقا للائحة الانضباط وهدفنا التربية قبل التعليم.

- لن يكون هناك فصل واحد بأي مدرسة دون معلم مهما بلغ عجز المدرسين.

- غلق المدارس الخطرة لحين تأمين المنشآت، وتخصيص الصفوف العليا للكبار فقط.

- لن نقبل بطالب دون مقعد بالمدارس، وسلمنا المدارس مائة ألف مقعد جديد.

- سنفاجئ الأهالي بحجم صغير للكتب الدراسية، دون الإخلال بنواتج كل مادة.

- لأول مرة بنوك أسئلة من الرابع للثالث الثانوي ليُقيّم كل طالب نفسه.

- توزيع الكتب الدراسية على الطلاب بداية الدراسة، ولا إلغاء للامتحانات الشهرية.

- التشعيب مستمر لطلاب الثانوية العامة، والتحسين لم يُحسم، ورؤيتنا للثانوية العامة الجديدة بأكثر من فرصة.

- بدائل مجانية للدروس الخصوصية، ولدينا معلمين أفضل من السناتر.

- حوافز للمعلمين المنضبطين، وحظر واجبات الأطفال لأسباب تربوية.

- خدمات استثنائية لذوي الهمم، وانتظروا فنانين عظماء من مسرح المدرسة.